「舔盤子」被柯P說噁心 郭台銘反諷：只會嘻哈沒深度

2019-05-23 17:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕表態角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘21日當眾「舔盤子」，卻被台北市長柯文哲說噁心，他今天反問舔盤子有什麼不對？強調洗滌用水要環保，流到水庫，人的健康才得以維護；他反批，柯P不關心環保，還暗諷整天只會嘻哈，沒深度、沒內容。

郭台銘說，「翡翠水庫是台北市最大的水庫」，「今日我是台北市民，我們的水被污染了，你是醫生背景出生的，你有沒有關心環保？舔盤子什麼不對」？他強調，洗滌用水要環保，流到水溝去，人的健康才得以維護；他舔盤子是要告訴大家，這個環保清潔劑是大家要用的，是「愛地球、愛水源、愛台北、愛環保」。

郭台銘反諷：「這個東西他（柯P）沒有深入地去了解，除了就是～每天，我不曉得大家就是說跟著他嘻嘻哈哈幾聲，要有深度一點、要有內容一點，IQ再高，如果沒有內容是沒有用的。」

郭台銘再補充關於柯P笑他「舔盤子」，當天參觀一家很環保的公司，他以一個台北市民的立場，質疑他作為一個市長，除了選舉以外他什麼都沒有做。為什麼？這家公司的洗滌劑和翡翠水庫推廣的是同一家公司，試驗一年後，請水庫上游的居民改用這家公司的洗滌劑，含磷量一年可以少掉27%。這個重要的環保議題，身為市長、醫生的他，竟不曉得「舔盤子」的意思—我們要環保。翡翠水庫的水若遭受污染，該怎麼辦？

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