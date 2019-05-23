不要玩總統！小英減稅政績被趣味化成「發大財」

人氣插畫家A RAY今在臉書上傳「不要玩總統」相簿，設計一系列總統蔡英文漫畫造型的插圖，採用了星際大戰角色尤達大師的哏，搭配最近的減稅題材。（擷自「A RAY」臉書）

2019-05-23 17:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕人氣插畫家A RAY今在臉書上傳「不要玩總統」相簿，設計一系列與總統蔡英文LINE對話截圖情境，將蔡總統畫成星際大戰裡的尤達大師、綠巨人浩克，引起網路熱議。對於蔡總統希望能說明減稅政績，A RAY則「言簡意賅」在小英的畫像旁加入仿高雄市長韓國瑜的競選語言「發大財」三個大紅字，蔡英文先是無語，然後反問這是做春聯嗎？相關虛擬對話讓網友笑翻。

蔡總統隨後在臉書貼文指出，她花了很多時間，跟A RAY溝通如何提醒大家記得繳稅，順便告訴大家今年減稅的細節。總統大讚A Ray很有創意。

插畫家A RAY粉絲專頁今天以「不要玩總統」為名，新增相簿，虛擬在LINE上與總統對話情境，15張LINE對話截圖內容趣味橫生。

在虛擬對話截圖中，蔡總統官方LINE帳號私訊A RAY表示「聽說你很會畫人像」，希望能幫她畫一張；A RAY回傳一張插畫並稱已掌握小英三元素「髮型、眼鏡、法令紋」，不過蔡總統覺得圖還少了些什麼。

A RAY反問「是不是少了令人尊敬並擁有力量的感覺？」蔡總統回覆：「對對對！畢竟我是三軍統帥，力量的一面必須展現出來」；A RAY陸續畫了蔡總統握著光劍、有大肌肉的綠巨人總統和掐著貓咪頭部的插畫，都被蔡總統打槍。

蔡總統虛擬對話情境中接著提到，希望把減稅重點加到圖片裡；蔡總統特別提到，「這次減稅是從林全院長規劃，賴清德院長送出，立法院通過，蘇貞昌院長實施」，並以一長串的文字解釋減稅政策。

A RAY將整篇文字壓在蔡總統人像上，蔡總統回說「這種美學真是太前衛」，接著A RAY又修正為在總統畫像旁寫上三個大紅字：「發大財」。由於這是仿自高雄市長韓國瑜的競選語言，蔡英文先是無語，然後反問這是做春聯嗎？虛擬對話讓網友笑翻。

這一連串惡搞蔡總統的虛擬對話插圖，反應熱烈，還有網友留言說：「能這樣跟國家元首玩，這是在中國永遠都看不到的哏，台灣就是全球華人唯一最高自由度的國家，為什麼還有台灣人要這麼哈中呢？」

人氣插畫家A RAY今在臉書上傳「不要玩總統」相簿，設計一系列與總統蔡英文LINE對話截圖情境，A RAY「言簡意賅」在小英的畫像旁加入仿高雄市長韓國瑜的競選語言「發大財」3個大紅字，蔡英文先是無語，然後反問這是做春聯嗎？相關虛擬對話讓網友笑翻。（擷自「A RAY」臉書）

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