立院國民黨團大黨鞭改選 曾銘宗有望兼任總召、書記長

2019-05-23 17:05

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團2016年倡議黨團自主，首度直選黨團總召集人擔任大黨鞭，面對下週四即將改選、現任總召江啟臣無意連任，青壯派立委林為洲、不分區立委曾銘宗有意爭取接棒；書記長方面，最後的「選舉會期」依慣例由國民黨中央指派，據悉，國民黨中央屬意曾銘宗擔任，曾銘宗很可能創下首位同時兼任總召、書記長的紀錄。

曾銘宗受訪證實將參選總召，他說，新任總召預計6月1日上任，緊接而來就是2020總統及立委選戰，這次大選國民黨會以經濟議題作為主軸，也是他的專業，得知江啟臣不爭取連任後，就決定跳進來承擔，也已告知國民黨主席兼秘書長曾永權及江啟臣。

曾銘宗說，下會期多數立委都要回選區備戰，自己是不分區立委，也無意投入區域選舉，理應為黨、黨團承擔責任，而且自己去年下半年曾任黨團書記長，當時正逢九合一選戰，他很清楚選舉時立院黨團的攻防與運作重點，有信心帶領黨團面臨2020選戰。

林為洲受訪也證實爭取總召，他說，黨內中生代應該一棒接一棒，維持活力、黨內改革的氣息，因為直選黨團總召是這屆爭取來的，很珍惜黨團自主，因此自己當仁不讓，雖然面臨選舉壓力，但這是預算會期，自己可以承擔，但他也說，會與參選人初步協商看看，不然投票完成選舉也要維持風度。

林為洲也主動提到，下週黨團總召選舉登記結束後，他會與所有參選人初步協調，若無法直接協調出一個人選，那就以黨籍立委投票的民主機制產生人選，他贏了就扛起責任，輸了就全力支持勝出人選。

林為洲說，民進黨選情目前居於劣勢，最後一會期很可能「出奧步」在立院通過奇怪的法案，像是中選會等來影響2020大選，自己出身民進黨，了解民進黨思維，又不怕衝撞，可以守住立院防線。

由於黨團總召也是黨政策會執行長，林為洲去年曾因新竹縣長初選制度與黨中央不快，但林為洲強調，雙方溝通不會有障礙，自己是坦率的人，會批評、就事論事，但考量大局也會無條件忍讓，不會因人設事、徇私抱怨。

據了解，最後的「選舉會期」書記長會由國民黨中央指定，黨中央已屬意由曾銘宗接任書記長，若曾銘宗當選總召，將成為首任總召兼任書記長。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法