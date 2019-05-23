鴻海犧牲群創護航深超 時力批郭台銘讓台資技術外流

2019-05-23 17:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委擬參選人陳雨凡、高鈺婷今與時代力量智庫副執行長彭盛韶共同召開記者會，批評鴻海董事長郭台銘與中國公司華為私下達成協議，將群創轉單深超光電的作法，可能涉及掏空背信問題，甚至還可能造成台灣技術外流；陳雨凡說，郭台銘的做法是「讓中國發大財，犧牲群創利益」，呼籲金管會與檢調單位應積極介入調查。

表態參選國民黨黨內總統初選的鴻海董長郭台銘，日前遭媒體爆料，直指原先負責華為訂單的鴻海集團旗下子公司群創，遭轉單為中國深超公司統包，造成群創股價大跌，更引起台資技術可能外流的疑慮。

高鈺婷表示，過去台灣許多科技廠在中國設廠時，多半面臨中國政府要求合資、技術轉移給中國的狀況；高鈺婷質疑，此次鴻海與華為的協議，有無牽涉到技術轉議？當美國傾全國之力防範中國技術入侵美國時，參選總統的郭台銘，對中國可能竊取台灣高科技技術的立場為何？

陳雨凡則說，郭台銘喊出要幫年輕人加薪、協助台灣脫離低薪，但群創身為鴻海旗下公司，近期營利表現不佳，郭台銘做的第一件事卻是「減薪」，此做法要台灣社會如何相信郭台銘願意替台灣年輕人加薪。

記者會並提出三項呼籲，要求郭台銘向外界交代清楚合作廠商深超與中國政府的關係，此外，郭台銘要如何防範群創可能產生的技術外流問題，又，台灣對抗中資掏空與技術外流的具體策略為何。

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