中美貿易戰爭美國封鎖華為 郭台銘批蔡政府毫無對策

2019-05-23 15:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對中美貿易戰爭美國封鎖中國華為的看法，國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今天受訪時砲轟蔡總統外行，不了解對產業結構轉型的影響，並直批民進黨只會搞選舉，迄今對中美貿易戰爭毫無對策。

郭台銘是在今天下午2點半參訪新竹市天主教私立曙光女子中學前接受媒體訪問。針對中美貿易戰爭美國封鎖中國華為的看法，郭台銘表示，他在4月30日馬英九基金會中的演講，就講過中美貿易戰爭會愈演愈烈，全世界不管是科技業還是任何行業，都會變成一個世界兩套系統；果然，今日的國際局勢證明他的說法。

話鋒一轉，郭台銘說以中華民國總統的身分來看的話，他詢問蔡總統對於中美貿易戰爭會對台灣產業造成什麼影響，她了解嗎？她對台灣未來產業結構的轉型，今日華為不是一家公司的事情，是全台灣產業結構的事情。

郭台銘說，他說過經濟的背後是科技的整合，這些問題都一一凸顯蔡政府對經濟的外行，對科技更是外行，所以她不但沒辦法看清楚問題的真相，甚至於對於未來怎麼施政的對策，她完全不理解。「她能夠帶中華民國進白宮嗎？當我買日本夏普掛中華民國國旗時，她在哪裡？」

郭台銘說，他現沒有執政權，只有建議權，但是他要呼籲蔡政府不要只專注初選，民進黨只會搞選舉搞政治，中美貿易戰爭已經一年了，迄今沒有任何的對策，沒有預見問題的能力，也沒有解決問題的能力，所以對這種政府「大家只能再忍一忍」。

郭台銘並回應媒體說，如果蔡英文總統沒有抗中，在座各位誰相信？她自己講沒有抗中，「我認為是不值得回應，根本是歪曲事實。」

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