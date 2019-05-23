台中六房媽到雲林會香 郭台銘來參香

2019-05-23 14:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕雲林六房媽在雲林舉辦過爐活動，從雲林六房媽分靈的台中六房媽也前往雲林會香，國民黨要參加黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘到雲林參拜，在現場還有台中六房媽，而且是「生意媽」，讓身為國際知名的企業家的他，非常開心進行參拜，並表示有空會到台中市到台中六房媽參拜。

台中六房媽是雲林六房媽的分靈，雲林六房媽祖會19日在雲林舉辨「過爐文化慶典」，台中六房媽便前往會香。

雲林六房媽每年都會舉辦過爐活動，是雲林當地的盛會，而鴻海董事長郭台銘相當信仰媽祖，19日的行程都在雲林，一大早也前往參拜，還與雲林縣長張麗善一起扶轎。

張麗善告知郭台銘，現場有來自台中市的台中六房媽，是雲林六房媽的分靈。

台中六房媽會理事長黃義村便向郭台銘介紹台中六房媽，黃義村指雲林六房媽是照顧著廣大的雲林農民，而台中六房媽則是「生意媽」，很多企業主都會到台中六房媽會來拜六房媽。

黃義村表示，郭台銘是國際知名成功的企業家，也是台灣首富，一聽到台中六房媽是生意媽，非常開心，便向台中六房媽參香，並向黃義村表示，如果有空就會去台中市向六房媽參香。

黃義村表示，六房媽雖是生意媽，但很多政治人物及藝人都曾來參香過，國民黨主席吳敦義、交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕、藝人姜育恆等人，都曾到台中六房媽會參香過。

此外，台中六房媽19日在與雲林六房媽會香後，還至嘉義新港奉天宮、彰化鹿港台灣護聖宫，因為台中六房媽廟內還有來自奉天宫及台灣護聖宮的分靈媽祖，因此來參香。

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