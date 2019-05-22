政院發言人駁斥卡韓邀開院會 高市府：總質詢時不可能北上

2019-05-22 16:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天出面駁斥卡韓說，呼籲高雄市長韓國瑜明天就到行政院會講清楚說明白。高雄市新聞局則說，總質詢期間不可能北上參加院會，等總質詢結束後，市長韓國瑜會北上，極力爭取大機場和大林蒲遷村案。

韓國瑜先前答詢時也曾說，等到總質詢全部結束後（6月3日最後一天），他一定會親自出席行政院會，帶上約3到4個案子過去討論，其中就包括大林蒲遷村。

國民黨高雄市議員黃紹庭21日質詢時，關切包括大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處「卡韓」，建議韓國瑜乾脆開直播。韓國瑜則說，遵照辦理，還說大林蒲遷村案在他就任後，政院只開過一次會，他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。

行政院發言人Kolas Yotaka今天中午在臉書說明大林蒲遷村案，她說，從前行政院長賴清德到現任院長蘇貞昌，經濟部一直都主動積極聯繫高雄市政府、積極促成該案，107年10月經濟部把大林蒲案送行政院審核，108年2月經濟部邀請高雄市政府經發局開會，請高雄市府明確表達繼續執行意願，108年3月高雄市政府表示支持，並請行政院盡速核定，108年4月，經濟部、高雄市出席行政院審查會議，都表示同意繼續推動，行政院指示加速辦理。

Kolas說，今年5月雙方同意訂於110年4月完成園區編定後啟動遷村發價作業，工業局請高雄市府於5月8前，提供相關調整後的計畫內容、期程及經費說明。5月15日高雄市府函送大林蒲遷村經費及相關資料，工業局正把修正計畫轉送到行政院。

Kolas說，經濟部、交通部都有詳細的公文往返、開會紀錄，「卡韓？韓市長，院會好久不見，要不要來開個會？」

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