中執會攻防》旅外同鄉會連署挺英：再給蔡英文4年

2019-05-22 12:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今下午討論2020總統初選日程等相關事宜，蔡、賴陣營將正面對決。全國各縣市的旅外同鄉會在中執會前舉行記者會，高喊「同鄉挺小英、改革不能停」，認為蔡英文總統維持台海安定，是台灣其他候選人辦不到的事情，他們堅定支持蔡英文總統繼續承擔2020總統大任，也呼籲民進黨的總統初選競爭不宜激烈，應給蔡總統再4年的機會，執政才會更完整。

全國各縣市的旅外同鄉會今於中執會前舉行記者會，超過65位的各縣市同鄉會幹部參與連署支持蔡總統，立法院長蘇嘉全也以中華民國屏東同鄉總會總會長身分加入連署行列。

連署書指出強調，蔡總統維持台海穩定，也為台灣外交困境撐起迴旋空間，這是台灣其他候選人做不到的事情。目前，台灣內有家賊、外有強敵，唯有蔡總統能用堅定的意志、穩健的腳步，帶領台灣人勇敢團結、繼續前進。

發起「全國各縣市旅外同鄉會蔡英文後援會」連署活動的中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘德表示，他們齊聚一堂的唯一目的就是力挺蔡總統，他並認為民進黨內初選不宜過於激烈，政治是一時的，應該再給蔡總統再4年的機會，執政才會更完整。

世界彰化同鄉總會總會長蔡天啟也說，蔡總統必須連任成功，改革才能繼續，這三年來改革、經濟開放，台灣未來有目共睹，「房子蓋一半，師傅不能換」，台灣主權才會安定，他全力持蔡英文2020競選總統連任成功。

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