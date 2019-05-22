柯建銘兒子談父親：睡沙發8年 總希望「喬」出最大公約數

2019-05-22 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕立法院於17日正式三讀通過同婚專法，民進黨黨團總召柯建銘被外界視為最大功臣之一。柯建銘的兒子柯韋任，昨天（21日）清晨也在自己的臉書上發文，述說自己從家人角度看見的父親。

柯韋任表示，自己的父親不討喜，講話沒人聽得懂，「聽說年輕時的形象是像穿著白色褲子的史艷文」。他不會跑去鎂光燈前大喊大叫，反而常常躲著媒體走到議場外偷抽煙，「最常做的事就是頂著禿頭，像背後靈似的在議場上飄來飄去」。

柯韋任稱，自己的父親在外沒有明星光環，在黨內也沒派系，在議場裡常被稱為「喬王」。「但他的『喬』總是在適當的時機，在現實及理想、交換及讓步、折衝及妥協之間，找出一條出路」，「他默默守護所有法條的底線，在不同的意見中尋找最大公約數，但結果往往兩面不是人」。

柯韋任說，2008年民進黨大敗後，柯建銘就發誓要臥薪嘗膽、不睡床，結果還真的睡了8年的沙發。柯韋任還說，近年黃斑病變的他，每晚埋頭辛苦地研究資料，但很多時候還是看不清楚，只好拿著資料在眼前晃來晃去。

柯韋任最後強調，柯建銘「其實和任何人一樣，有優點也有缺失」，他坦承柯建銘不是好父親，也不是好家人，欠母親許多。但看著自己的父親「在大事中找活路，努力在夾殺中走出一條路」，讓柯韋任覺得，「他真的只是一個，在所有抉擇中努力找出方向的常人」。

柯韋任臉書原文：

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