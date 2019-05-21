賺大錢？ 台裔日商打臉「自經區」：自貿港區最可行

2019-05-21 23:01

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕台裔日商嚴為雄2008年率先返鄉投資台灣基隆「自由貿易港區」大獲成功，20日接受本報專訪時表示，台灣還是只有「自由貿易港區」最合理可行，近來國民黨和韓國瑜等人大喊的「自由貿易經濟特區」、「自由經濟示範區」都是混淆視聽，「每個人都只會說賺大錢，裡面是什麼東西，相信連他們本人也不知道」。

77歲的嚴為雄為新竹縣客家望族嚴家的後代，1966年到日本早稻田大學留學，1974年取得日本籍，31歲在日本創立公司生產汽車大燈等零件，目前公司名為「嚴氏貿易商會」，是台僑在日本經商成功的代表人物之一。

日本汽車產業受到2007年金融海嘯的影響，日幣快速升值讓「日本製造」的利潤空間受壓縮，汽車和汽車零件廠紛紛外移，嚴為雄將部分生產線遷往中國的同時，並返台尋找可能的出路，剛好得知基隆自貿港區，讓他找到可以「賺大錢」的經營模式。

日本6大車廠都落腳台北自貿港

2008年嚴為雄落腳基隆自貿港區，成為第一位進駐基隆自貿港區的日商，他利用自貿港區的免稅等良好條件，將中國廠生產的汽車零件運到台灣進行檢測、簡易加工和包裝，再以「台灣出口」名義銷到東南亞、中東和中南美，利潤比中國出口商品至少提高二成。這套「三角貿易」的模式讓嚴為雄賺取相當優厚的利潤。

即使時間已經過了十多年，嚴為雄不但認為台灣的自貿港區依舊是一個很合理可行的規劃，而且有嚴謹的法規規範，根本不用怕中國企業來「洗產地」。他還透露包括豐田、日產等6大日本車廠全在台北自貿港區設廠，其中豐田汽車早在2008年進駐，「他們利用台灣賺了很多錢，但多不願聲張」。

嚴為雄表示，日本中小企業佔了日本企業的9成以上，但日本的中小企業都還不清楚台灣有自貿港區的好處，他們在外國製造的產品運回日本再以日本製造名義出口，但以目前的貿易現況來看，日本製品價格昂貴的印象缺乏價格競爭力，很多日本中小企業尤其是汽車零件很需要像台灣自貿港區這種設計。

嚴為雄：台灣應專心經營5港1機場自貿港區

嚴為雄目前也受長榮、萬海及陽明等海運集團之託在日本招商，他舉辦講座向日本中小企業介紹台灣自貿港區，他說是出於愛家鄉的心情，希望對台灣有幫助，嚴為雄看上了基隆港目前正在建擴建的西側碼頭，希望在明年陸續完工後，帶著日本中小企業進駐基隆自貿港區。

嚴為雄認為台灣現在最需要的，就是專心經營現有的台北港、基隆港、蘇澳港、台中港、高雄港和桃園機場等5港1機場的自貿港區，而不是提出一些「自由貿易經濟特區」、「自由經濟示範區」的名堂來混淆視聽，他很擔心因為某些政客的擾亂而連累到既有的自貿港區。台灣自貿港區有這麼好的條件，專心做這個就好，其他的不要去搞什麼自經區、示範區，每個人都只會說賺大錢，裡面是什麼東西，相信連他們本人也不知道。

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