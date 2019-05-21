被告沒請律師不能看完整卷宗 黃國昌質疑差別待遇

2019-05-21 22:47

〔記者謝君臨／台北報導〕針對刑事訴訟法第33條修正草案，立法院長蘇嘉全今召集朝野黨團協商。對於審查會通過的版本，時代力量立委黃國昌質疑，為何辯護人比被告的資訊獲知範圍更廣；司法院秘書長呂太郎解釋，因考量被告恐獲知他人隱私或營業秘密等問題，律師因有職業倫理規範，較無此疑慮。最後蘇嘉全裁示照審查會版本通過。

蘇嘉全說，刑訴法33條旨在保障被告於審判中的卷證獲知權。依據審查會通過條文，辯護人於審判中得檢閱卷宗及證物並得抄錄、重製或攝影。被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及證物之影本。但其內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案偵查，或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者，法院得限制之。

對此，黃國昌表示，條文中對於被告的「排除條款」，這件事情是合理的，但為何此針對被告進行排除，辯護人卻可以看全部的卷宗內容，那如果被告沒有請律師（辯護人），不就無法得知全部的卷宗內容，差別對待的理由何在？時代力量黨團提出修正動議，認為辯護人應與被告共同適用「排除條款」。

呂太郎解釋，辯護人的權利是全面的，被告則是基於防禦必要，這部分的條文是在2007年修訂的，後來才有大法官第762號解釋；基於卷宗安全，以及避免被告對第三人隱私跟營業秘密做比較不當的使用，所以才做這樣的限制；立法理念是建立在律師是有職業倫理，不會看到這些去做不當使用。

黃國昌批評，2007年那次修法問題太多，從律師固有辯護權的思維出發，根本錯誤，才會被大法官宣布2次違憲；辯護人取得的資訊在法庭可以用，那被告為何不能知道？黃強調，若要照審查會版本通過，他會尊重，但「你們要負責任」。

經在場立委討論過後，認為限縮辯護人於案件中的資訊獲取權，影響層面太大，須從長計議，不宜在本次協商即貿然下定論，基於上述理由，最終蘇嘉全裁示仍先照審查會版本通過，之後如有問題，可在院會處理時提出。

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