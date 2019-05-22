蔣萬安批小英勞工政策「偽善」 反遭網友留言打臉

2019-05-22 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安最近諸事不順，前陣子說溜嘴指「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」被韓粉圍攻，又在立院表決大戰中支持同婚被藍營支持者砲轟，20日在臉書發文批評總統蔡英文的勞工政策「搞錯方向」，還酸蔡總統「偽善」。但文章又遭不少網友留言打臉。

「勞工要的是加薪，不是永無止盡的加班！蔡英文總統妳完全搞錯方向！」蔣萬安表示，蔡英文是一例一休的始作俑者，如今卻表現出一副痛心疾首的樣子，他認為這種態度「實在有夠偽善」。

蔣萬安也呼籲，請蔡政府不要搞錯方向，勞工要的是「加薪」，而不是「加班」！只有徹底改善低薪問題，改善整體經濟環境，才是讓勞資都滿意的解決方案。

但蔣萬安的說法遭網友打臉，留言「22K與中資炒房，不就是你們國民黨提出來的？」、「國民黨執政八年你不問馬英九來問蔡英文這個提高工資的？會不會太好笑！」、「怎麼沒加薪，你去查一下，現在的月薪跟時薪基本是多少，再去查查以前8年馬政府薪資多少」、「我們不是您說的需要永無止境、毫無根據的加薪......原來國民黨百年來都是靠這種酬庸政治」。

也有人指出，「台灣勞工權益仍有許多進步的空間」、「完全認同萬安說法，只是美中不足的是...你個人覺的要如何改善呢」、「這就是我們的心聲」、「希望委員繼續為勞工權益發聲！」。

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