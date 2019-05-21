紅到國外去的創意小綠人 議員轟嘩眾取寵恐衍生國賠爭議

2019-05-21 23:53

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局去年推出的創意小綠人號誌燈，造型從求婚版進階到懷孕生子，希望能「吸引」民眾樂於遵守交通號誌，別具巧思的設計，連國外媒體也爭相報導，縣議員曾義雄卻在議會質詢時批評該號誌的設計是「嘩眾取寵」，恐衍生國賠爭議。

屏東縣長潘孟安去年為這項全國首創的小綠人進化版號誌主持啟用儀式，對縣警局這項創意十分稱讚，讓過馬路變得更浪漫又有樂趣，民眾遵守號誌的意願也會跟著提高；英國《BBC》、《每日電訊報》、《倫敦旗幟晚報》 及《新加坡海峽時報》等外國媒體，也都相繼報導，台灣創意小綠人一度紅到國外去。

不過，縣議員曾義雄卻對這樣的設計感到不以為然，指交通部曾對屏東縣自行發明的該小綠人號誌很有意見，認為交通號誌全國應該要有一致性，否則恐會產生辨識上的問題。

曾義雄認為，交通號誌應該簡單明確，若有騎士闖紅燈，以考駕照時沒看過創意小綠人的號誌為由拒罰，恐衍生執法爭議，假如有民眾過馬路時被標新立異的號誌吸引而分心，導致發生車禍，也會有國賠問題，他要求警方收回這種有製造危險疑慮的動畫版紅綠燈。

縣警局表示，進階版小綠人與行之有年的傳統小綠人號誌差異性不大，不致於會有辨識上的問題，目前全縣有60處路口設置這類型紅綠燈，有助於提醒及加深民眾遵守號誌的觀念。

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