南市府勞軍航特部 黃偉哲直誇：戰力最強

2019-05-21 17:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕端午節將至，台南市長黃偉哲今天到歸仁區的航空特戰指揮部勞軍，除了與120位官士兵午茶之外，還致贈加菜金、農特產品，以及應景的粽子，氣氛熱烈，現場還展示了AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、C-47SD運輸直升機等軍備，並進行專業解說，讓他直誇「戰力最強」。

黃偉哲帶領市政府團隊今天下午前往陸軍航特部端午勞軍，副指揮官洪鴻鈞率員接待，參與的120位官士兵，都是台南子弟，大合影之後，以茶會的形式進行。

現場不僅有營區內的航特部、飛訓部、航勤廠等單位參與，南測中心、二０三旅、五四工兵群，以及後備指揮部等也到場，黃偉哲逐一頒贈5至7萬元的加菜金，還有農特產、粽子，每位子弟還有1份水果酥伴手禮。

黃偉哲表示，現在的三軍，都是科技兵種，航特部有各式先進的直升機，但再精銳的武器，還是需要軍事訓練，以及專業人員操作，肩負起保家衛國的重任，感謝大家的用心與辛苦。

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