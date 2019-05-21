韓國瑜臉書按讚數跌 韓粉護航怪罪：FB動手腳

2019-05-21 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜官方臉書動輒數萬的按讚數，近來卻急速下降，名嘴羅友志也發現到韓國瑜的臉書首次出現按讚數沒破萬的文章，直呼「真的是警訊了」。但有韓粉護航表示，「估計是被FB做手腳了」、「韓國瑜FB感覺被衝康了」。

羅友志在臉書貼出一篇韓國瑜粉絲團按讚數沒破萬的文章，表示「第一次沒有破萬的韓國瑜粉絲團，韓國瑜現在就像沒有軍師的呂布，武功天下無敵，可是終究只能一方之霸」。

羅友志還說，第一次看到韓國瑜發脾氣，是他從美國回國後，對著熱情接機的韓粉與媒體，罕見動怒大喊：「不要動！」最近更常聽到韓國瑜對媒體不耐，羅友志認為，韓國瑜變得易怒，「不是他變了，是他累了...」，也強調「第一篇按讚沒破萬的韓國瑜臉書，真的是警訊了。」

對於羅友志的說法，有不少韓粉護航指出，「我們大家討論過了...都沒有收到市長發訊息的通知啊～市長臉書被黑了~」、「韓國瑜FB感覺被衝康了」、「昨天就發現這個問題了，估計是被FB做手腳了」、「友志兄，這是臉書的規則設置，不是韓的問題」。也有韓粉指出，韓國瑜20日深夜發的文章已3萬多按讚數，因此沒有聲勢下跌的問題。

另有網友酸說，「問題在韓國瑜本身，被質詢只會發大財」、「藍營網內互打啊」。

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