在地議員提五不理由 嗆韓國瑜大機場「完全不做功課」

2019-05-21 13:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜思考在彌陀規劃大機場計畫引發議論，繼高市議員邱俊憲質疑整個彌陀都將變成機場後？岡山地區在地議員高閔琳也有話要說，並歸納五大不可行理由，嗆韓國瑜對高雄還是完全不瞭解、且完全不做功課。

韓國瑜昨答詢邱俊憲時指出，目前思考在彌陀區蓋一座比小港還大，有雙跑道、747滿載的國際大機場，但估計須3千至4千億元。

彌陀在地議員高閔琳提出5點不可行理由：

一、彌陀區居民不只是要遷村，是「集體遷區」？彌陀區全區僅1400公頃，表示屆時需要整個彌陀區的區民全體遷區、遷村？還是又要搬出10多年前楊秋興縣長所提、已證實不可行的「彌陀填海造陸大機場」？

二、國防部空軍之空域，如何讓給民航？大岡山地區是我空軍搖籃和故鄉「空軍官校」的基地，就是直接橫跨岡山和彌陀區、梓官區，目前該基地仍有國防軍事演練之需求；如設置在彌陀，試問空軍的空域要怎麼讓給民航？

三、彌陀、永安養殖漁業，漁民生計怎麼辦？彌陀、永安，北至茄萣，是我國也是本市養殖漁業重地；其中彌陀區乃虱目魚故鄉，漁塭面積高達300多公頃，年產量600萬斤；若要蓋彌陀國際大機場，目前的漁港和魚塭勢必都要填起來、還要填海造陸，面積腹地才夠大；那麼，產業漁民生計怎麼辦？

四、台電興達發電場和中油天然氣液化廠座落永安；產業衝擊，安全疑慮問題更是大！

國際大機場蓋在彌陀、航線往北經台電興達發電廠和中油天然氣液化廠的永安區；倘若不幸發生飛安事件、飛機墜毀，那麼影響的不只全台各事業單位、產業和住家的電力供應，恐怕還要擔心比八一氣爆大上數倍的大爆炸等安全問題。

五、環境保護與生態層面衝擊大！過去台南縣政府也曾爭取在七股興建國際機場，然而規劃完成後涉及黑面琵鷺保護區而泡湯。永安、茄萣一帶均有濕地，亦是黑面琵鷺等鳥類棲息地⋯⋯試問「彌陀過國際大機場」對臨近永安茄萣地區的環境生態的衝擊何解？台南前例在此，韓市長及市府幕僚通通不知道？

高閔琳表示，彌陀國際大機場真的瞎到爆，天馬行空、不切實際到極點！繼挖石油、愛情摩天輪、賽馬產業、早稻田和漫威電影之後，韓市長的說謊不打草稿、說大話不經大腦，恐怕再添一樁！

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