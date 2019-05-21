時力提案防中國滲透！替中國遊說最高罰2000萬

2019-05-21 11:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕為加強防範中國黨政軍透過廣告、政治遊說影響台灣民主，時代力量立委徐永明、黃國昌、林昶佐今召開記者會表示，將提出「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」。黃國昌強調，此次修法提案中明訂，禁止台灣人替中國遊說，相關媒體若收受中國資金，進行非法廣告推銷，將可處200萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

時代力量總召徐永明表示，在台灣替中國大力進行政治宣傳的旺旺中時集團蔡衍明，便在2012年承認把新聞當作廣告賣給中資，還在NCC的公聽會上公開反嗆「為什麼台灣政府要讓我偷偷摸摸的賺錢？」但最後只開罰20萬元，對龐大媒體集團而言根本不痛不癢。

黃國昌則說，此次「兩岸人民關係條例」修法草案中的重點條文，新增第33-4條，主要針對中國在台灣進行遊說進行規範。雖然「遊說法」第8條禁止中國人士在台遊說，但該法並無罰則，導致「遊說法」形同虛設。黃國昌也再次強調，美國的「外國代理人登記法」，有其遊說制度作為背景，要求的是陽光透明與揭露，但在台灣現行的法制內，僅有透明並不足夠，更需要調整現行法規範，才能發揮作用。

因此，在「兩岸人民關係條例」第33-4條明文禁止台灣人替中國遊說宣傳，並新增第90-3條訂定罰則，處3年以下有期徒刑，併科50萬到500萬元的罰鍰，盼能盡快通過審議。

黃國昌說，禁止中國黨政軍在台宣傳，也不是新的禁止行為態樣，原先在第34條第二項就已經禁止，只是過去包含擔任中國黨政軍職務等等違法情事，執行不足、法規規範罰則太輕。因此本次草案也一併修正第89條到第90-2條，加化罰則以提高嚇阻力。

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