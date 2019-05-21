最大挑戰來自中共！ 嚴德發：有信心迫使奪台作戰失敗

2019-05-21 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕國軍35號漢光演習將於下週登場，國防部今天實施「精神戰力專案教育」第1天課程，國防部長嚴德發特別向國軍官兵實施精神講話，期望國軍能深刻體會到「勝利」就是軍人所追求的唯一目標，強調透過演訓建構一支可恃的軍隊，國軍有能力、有信心迫使敵人奪台作戰失敗。

《青年日報》報導，嚴德發今天透過節目向國軍官兵表示，對全體官兵戮力戰訓本務，認真辛勞的付出，表達肯定及嘉許之意。麥克阿瑟將軍曾說：「戰士比任何人更為祈求和平，因為戰爭留下最深的傷口與疤痕。」國軍官兵應深刻體認，和平的基礎不能靠敵人的善意或是妥協，而是在於我們做好萬全準備，古羅馬軍事作家韋格蒂烏斯曾說：「你想要和平，就要準備戰爭。」建構一支可恃的軍隊，讓敵人不敢妄動，就是確保和平最好的方式。

嚴德發指出，最大的安全挑戰，就是來自中共的軍事威脅，三軍統帥蔡總統日前強調：「和平靠國防」，唯有當我們的實力夠堅強，讓企圖侵犯的敵人清楚明白地知道，國軍有能力、有信心迫使敵人奪台作戰失敗，才是確保台海安全的不二法門，國人才能真正享有和平。嚴德發說，希望大家能深刻地體會到「勝利」就是軍人所追求的唯一目標，不論是漢光演習或是平時的基地、駐地訓練，都是為了未來的勝利做準備、打基礎。

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