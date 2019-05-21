韓國瑜當總統會怎樣？ 高雄人想到這2件事很憂慮

2019-05-21 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜表明願投入國民黨總統初選，昨天有民進黨議員質疑，韓就任高雄市長任期只完成不到10％，就表明要選總統：也有人在想，韓國瑜若代表國民黨參選，且真的當上總統，會是怎樣的情況？對此，高雄在地臉書粉專「Wecare高雄」做了分析，並對明年的520感到憂慮。

「Wecare高雄」在昨天520發文表示，520其實是讓人憂慮的一天，想到韓國瑜市長選前的宣言與承諾，選後跳票又跳針，除了收割前朝就是空頭支票。韓說好的經濟100分、政治0分，選上卻醞釀選總統、出國趴趴走、總質詢跳針當總機、耍少爺脾氣嗆議員...。而國民黨議員放下監督責任，鼓掌拍手打滿分。你能想像一個沒有真實能力的空殼，到香港中聯辦鞠躬哈腰的台灣人、每天空嘴薄舌的吹牛郎，在明年520就任總統，台灣會變成怎樣嗎？

粉專提到，若按照現在的市政團隊，曾經說過高鐵會倒閉、要開放自經區讓中國貨洗產地的副市長葉匡時，未來再重返行政院，台灣未來經濟、交通、貿易會變成怎樣呢？再想想，潘恒旭不管怎麼搞，韓國瑜都支持，如果潘未來變成文化部部長或是觀光局局長，想想看，台灣又會變怎麼樣？

粉專強調，想想韓國瑜當總統會怎樣？2020年的520我們會啟動一個怎麼樣的台灣？能想像潘恒旭變文化部長、葉匡時再管高鐵嗎？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法