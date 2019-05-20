遭批經濟鎖在中國 國民黨怒回民進黨才是元兇

2019-05-20 23:56

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統今於執政三週年談話中表示，國民黨將經濟鎖死在大陸，國民黨今晚發出聲明批評，蔡總統和民進黨施政，才是「直接鎖死」台灣未來生存發展的元兇。

國民黨副發言人黃心華今表示，對外交經貿一向是台灣的生存關鍵，而出口大陸佔我國外銷的比重，在李登輝時期是2成4，至陳水扁執政則暴增至4成，此後無論馬、蔡執政，皆維持在大約4成的比例，並無明顯漲跌。目前蔡政府仍然享受著ECFA早收清單的優惠，如果要批評國民黨將經濟鎖死在大陸，那蔡政府何苦如此蕭規曹隨？

黃心華說，蔡總統在談話中拿離岸風電來討拍，但總統恐怕不敢告訴民眾，若計入未來的再生能源輔助成本，電價恐將上漲五成，正因為他錯誤的總體能源政策，目前每年1萬3千人新增肺癌、9千人死於肺癌的趨勢，恐怕會因為「火力全開」而明顯惡化。

黃心華指出，蔡總統不只把「九二共識」刻意誤指為「一國兩制」，更是將「鬥爭」包裝成「改革」。當蔡政府喊窮而大砍公教年金，雖說年省280億元，但蔡總統當初擬發500億元的紅包、前瞻計畫未經嚴謹評估就舉債8800億元、日後每年都必須因蔡政府的錯誤政策而多花2500億元的發電成本，這些冤枉錢早就超過公教年改不知凡幾。面對這些惡果，蔡總統口中的「一起收穫」，其實是「一起承擔」！

黃心華認為，蔡總統面對兩強間的貿易大戰，再次提出一個充滿空想風格的「MIT upgrade」，殊不知若用綠營前幾週恐嚇國人「大陸貨洗產地」的邏輯來面對未來世界的自由經貿新局面，將來恐怕真的只能如蔡總統所言，用「內需」創造經濟基底，遑論把餅做大。

黃心華表示，蔡總統不僅自願性捲入兩強的結構性矛盾當中，且蔡總統可能不知道，正因為貿易大戰，美、陸都需要重新補強各自的供應鏈，而台灣的先天優勢即在於快速連結各大供應鏈之間的缺口，將可左右逢源，而國民黨推出的「經貿特區」政策，即可在此狀況下，讓台灣抓緊機遇。無奈蔡政府一昧恐嚇國人，也不敢告訴大家，其實所謂的936項大陸農產品，早在扁政府時期就已經開放，但馬政府1項都未開放。

黃心華強調，蔡政府的執政充滿抗衡，而缺乏均衡，致使我國的競爭機遇一再流失，也導致外交地位無底下落、新南向出口成長率甚至不如馬政府。在這樣的狀況下，「期待收穫」，不如「換人開始」。

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