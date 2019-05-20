綠總統初選三度協調 民調對象、手機比例、日期皆無共識

2019-05-20 18:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉行第三次總統初選協調會，會後記者會特別邀請蔡、賴雙方代表一起出席。民進黨秘書長羅文嘉說，雙方代表同意授權民進黨新聞部和電視台商談轉播事宜，第一場由公民團體提問，第二場由媒體提問，各有3人提問。其餘無達成共識。

羅文嘉說，初選協調有三項結論， 雙方代表針對對比方式討論，賴陣營主張與國民黨對比；蔡陣營希望加入柯文哲，未達成共識。

第二，雙方代表針對手機民調納入，蔡陣營希望八十％，也願意接受五十％；賴陣營希望二十％。雙方未達成共識。

第三，雙方願意就未達成的共識，繼續努力。如果五月二十二日未達成共識，賴陣營希望按照五月一日報告案（五月底完成初選），蔡陣營希望依照黨內機制進行。

蔡營林錫耀：希望中執會前越來越接近

蔡英文陣營代表林錫耀表示，他在會中指出，黨內初選不管如何內部競爭，但目標應該是明年贏得勝選，黨中央規劃黨內初選，蔡總統一再強調，黨內這次的初選，希望可以發揮一加一大於二，協調合作，共創明年勝選。

林錫耀說，上周雙方對民調有初步共識，雙方同意納入手機民調，雙方同意用對比方式做民調，但是今天要做進一步協調，都沒有進一步達成，仍須努力，希望中執會前，大家可以越來越接近。

在手機門號部分，林錫耀說，蔡陣營希望用樣本來加權，不過因為黨中央這幾年來的經驗，他們也同意手機民調採50%；至於對比問題，大家都知道台北市長柯文哲只是還沒宣布，事實上柯P已經投入很多活動。

賴營林俊憲：若無突破盼5月底前完成初選

賴清德陣營代表林俊憲表示，很遺憾今天沒有突破，依照民進黨遊戲規則，不需要協商，黨已經公告相關辦法，初選也已經進行到一半，但是為了黨的團結和諧，他們仍然參與協商，只要合理的改變，他們願意考慮。

林俊憲說，若按照民進黨已經公告的遊戲規則，民調要用互比、全採用市話，但他們認為應該先定下日期。手機納入民調，目前學術沒有任何肯定，手機會比市話準確。小英總統原本提出百分之百，後來變成八十％，再來五十％，「我們覺得顯然不合理，後來羅文嘉說，政大選研中心都採用手機民調二十％，我們也覺得可行，可惜對方沒接受」。

對於對比，蔡陣營希望納入第三人，但是民進黨規則是跟主要政黨候選人，從來沒有加入無黨籍，且柯文哲也沒有明確表示是否參選。

林俊憲說，若週三中午前還是無協調結果，他們希望採用五月一日中常會黨中央交付的報告案，五月底前完成初選程序。

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