大巨蛋停工滿四年 護樹團體：柯市府拉近與惡0距離

2019-05-20 10:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋停工今天滿四年，松菸護樹志工團等團體今天在台北市議會門口拿大字報抗議，批評北市府在2015年5月20日以大巨蛋未按圖施工，依建築法58條勒令停工，當時還是預告將終止契約，但迄今不但沒有終止契約，甚至變成「只要拿到新建照，即可復工」。柯文哲約9點28分前往市議會準備進行專案報告，他雖停下腳步接過陳情書，卻未回應民團訴求。

面對媒體包圍詢問，大巨蛋會否影響支持度嗎？柯文哲回應「這是要解決的問題」；至於是否會在任期內解決？柯則連聲說「當然，當然。」隨即一語不發快步離去。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，北市府在2015年勒令遠雄停工，當時並預告將以「違反建築法第58條、工程品質重大違失」及「未於履約期限內完成興建並取得使照」等委約是由「終止契約」。

蔡雅瀅批評，日前最高行政法院確定判決遠雄違反建築法第58條，市長柯文哲卻向媒體表示：「只要拿到新建照，即可復工」，讓長期關注大巨蛋案的民眾、團體非常失望，呼籲北市府早日終止契約。

松菸護樹志工團王穩理、蘇一賢質疑，市府宣布遠雄要重新通過審議、環評，變更建照後才能重新動土，目前都還在都審階段，市府卻已在今年3月16日移植了光復南路、忠孝東路的33棵路樹，準備路型變更替大巨蛋開路，甚至比郝市府時期規劃的21棵還多，痛批柯市府「將自己與惡的距離拉近到0」。

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