馬、吳延長境管2年 朱立倫砲轟：羞辱式的作法

2019-05-20 10:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前新北市長朱立倫今天上午至亞洲電台，參加市議員謝美英主持的廣播節目《News On Line》，針對總統府發函給前總統馬英九、前副總統吳敦義等卸任涉密人員，延長出境管制期限2年，對此，朱立倫重話抨擊，這對於前任總統是「羞辱式的作法」，法定是3年，在境管即將結束前2天，決定延長2年，對馬吳相當沒有道理。

而今天520也適逢蔡英文總統就職3週年，對於給蔡英文的執政評分，朱立倫不以為意表示，蔡總統執政3年都在拚政治，而民眾最關心的是拚經濟，希望兩岸更和平、日子過更好，才是真正的重點。

不過，話鋒一轉，朱立倫說，可是最近台灣經濟跌落谷底，上一季創下11季以來最低的經濟成長率，而且相對亞洲四小龍，去年也是最低，尤其是對庶民來講，觀光經濟不斷下滑，這些才是政府努力要改進的，畢竟蔡總統還有1年的任期，做得不好，我們全民都受害。

對於高雄市長韓國瑜表態，國民黨中央願意徵召他的話就願意參加初選，態度與先前差很多？朱立倫認為，對於黨內來講有更強、更多好的候選人願意參加初選，「我都相當歡迎的，韓國瑜是我們最接地氣的市長，也是國民黨重要的資產，我都認為韓國瑜希望他能更好，黨內要秉持大家都能更好。」

至於立法院5月17日三讀通過同婚專法，有7位黨籍立委跑票，黨內中常委提議要懲處，朱立倫則說，對於天下有情人都給祝福，愛是大家的權益，最後（同婚專法）已經通過了，「我們對於國民黨這幾位同志，相信主席已經講了，不會有懲處。」

針對前總統馬英九、前副總統吳敦義等卸任涉密人員，延長出境管制期限2年，對此，前新北市長朱立倫重話抨擊，這對於前任總統是「羞辱式的作法」。（記者魏瑾筠攝）

前新北市長朱立倫（左）今天上午至亞洲電台，參加市議員謝美英（右）主持的廣播節目《News On Line》。（記者魏瑾筠攝）

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