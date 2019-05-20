民眾集體下跪陳情 韓國瑜一度避見

2019-05-20 09:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕50多位高雄大寮區民眾上午集結高市議會向高雄市長韓國瑜陳情，希望依法強制處置社區旁存在許久的的違法廢鐵廠，居民激動之餘、一度集體下跪，希望能見到市長，不料韓國瑜選擇直接驅車進入議會地下室，讓民眾相當失望。

帶領民眾陳情的時代力量高市議員林于凱指出，這家廢鐵廠早在多年前就被勒令停工、也被斷水斷電過，卻始終沒有搬離，且被處罰過後不久還恢復運作，造成周遭環境衝擊，林于凱認為韓國瑜的愛與包容應該不包括違法業者。

韓國瑜以往都走正門進入議會質詢，今天突然改走地下室停車場，引起旁人議論；事後則由都發局、環保局出面接受陳情，都發局說明相關違法事由已交檢調，日前也分別裁處予斷水斷電，後續一定依法處理；不過居民希望市府能給期限，都發局只說配合檢調。

這家違法廢鐵廠（違法使用農地）位於大寮區、緊鄰88快速道路，多年前即被高市府勒令停工，但始終沒遷離，且恢復運作後持續造成空氣、噪音等衝擊，引發附近民眾強烈不滿，忍無可忍下、遂於今天上午集結高市議會前，想找市長韓國瑜陳情。

結果韓國瑜並沒跟往常從議會大門進入，而是由地下道進入議會停車場，再到議事廳進行總質詢。

總質詢中場休息時韓國瑜才接見

不過民眾沒放棄，在總質詢中場休息時，由時力議員林于凱陪同，進入議會議事廳想直接見到市長韓國瑜陳情，並再次下跪，韓國瑜見狀、趕緊把民眾扶起，強調一定會了解情況、依法處理。

議會員工好奇，時力議員林于凱是鳳山區的，怎會幫大寮區民眾發聲？不知道大寮的議員在幹嘛？（10:12更新）

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