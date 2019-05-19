國軍女力崛起編限達12％ 但這個問題待落實…

2019-05-19 20:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍聞社今日報導，陸軍特戰指揮部特五營特二連，在我國首位特戰連女連長許睿涵上尉率領下，全員完成基地鑑測，也顯見國軍女性官兵招募和表演愈趨亮眼。事實上，國防部日前曾發布性別相關報告內容指出，國軍女性官兵佔軍職人員編限12％，但未來如何去除刻板印象與既有迷思，打造公正、友善又健全的任職與升遷制度，是當前國軍女性人力運用首要的任務。

根據國防部4月底公布的未來4年「國防部性別平等推動計畫」，內容指出，女性軍職人員依「國軍103年至107年女性人力進用指導構想」，迄107年底女性軍職人員編現已成長至12%，國軍相關升遷派職、未來發展等政策與規劃，均配合國家政策的重點訂定及執行。

不過，該報告也提醒，國軍一直以來，是以男性占多數，屬較陽剛封閉的工作職場，存在許多傳統性別刻板印象，近年隨著社會人力結構變化及「募兵制」推行，女性投身軍旅人數逐年增長，過去立法院及監察院曾就軍中女性升遷天花板現象、或CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）所重視職業隔離的議題等，對國軍女性升遷派職、未來發展等均有不同建議。

該報告指出，面對軍人職業特殊性，國軍如何打破性別迷思，去除性別刻板印象，並維持一定戰力水準，打造公正、友善又健全的任職、升遷制度，是當前女性人力運用的首要任務。

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