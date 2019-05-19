依法行政！ 國防部：同婚袍澤也可參加三軍集團婚禮

2019-05-19 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕立法院於17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，正式宣告台灣同婚合法化。過去常被認為較保守的國防部，態度又是如何呢？國防部發言人陳中吉表示，國防部將依法行政，一旦法案落實，國軍同婚袍澤也可報名參加三軍聯辦的集團婚禮。

根據《ETtoday》報導，面對軍中的同婚議題，陳中吉今天（19日）表示，國軍一定是依法行政，法律怎麼規定，國軍就怎麼做。依規劃將於下半年舉行的「陸海空軍集團婚禮」，目前尚未調查到是否有同婚袍澤有意願參加，但他允諾，只要合法登記，一定都可以參加。

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