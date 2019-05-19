曲棍球案彈劾引反彈 陳師孟嘆：黨國遺緒陰魂不散

2019-05-19 00:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕監院彈劾偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，陳隆翔批評「這是用法律詞彙包裝的政治新案件」，監委陳師孟在最新一期的《尖尾週記》感嘆，陳檢染上「聞過則怒」的惡習，完全印証黨國遺緒在台灣司法體系裡的代代相傳、陰魂不散。

陳師孟說，對陳檢彈劾，自始就與該協會秘書長被處以「緩起訴」無關。彈劾案的質疑有二：一是秘書長為了申請體委會補助款，偽刻部份學員的印章；二是該秘書長侵占並盗用「彰化縣立體育場活動組」的戳章，事後他不但沒有以犯罪工具聲請法院沒收銷毀、或歸還原所有人、反而命令發還給被告，莫非要鼓勵她再接再厲？

陳師孟指出，問陳檢為何不追究秘書長偽刻別人私章、蓋在請款收據上？他說：「依我的認知，這只是代刻。」問題是所有的當事人都否認有授權代刻，甚至連秘書長本人都承認沒有獲得委託授權，但陳檢以他「認知」獨排眾議，不認為這是犯罪。

陳師孟強調，這些違失到不到彈劾的地步，陳檢如坦承違失、但非重大，或許監委們可從輕認定，不致堅持彈劾。無奈他偏要無理強辯、硬拗自己毫無瑕疵；並進而指責主查委員是「以法律包裝政治目的」，是「政治追殺」、是「以政治黑手伸入司法核心」，要為民進黨的立委解套，要為民進黨的政權護航，這種任意抹黑的鬥爭手法，令人對他的一絲同情消失無蹤。

陳檢被彈劾，所屬的台中地檢發起「捍衛司法尊嚴大連署」，呼籲連署反制監察院濫權，還給司法獨立空間，有近千檢察官連署、數百名法官聲援。陳師孟說，有人形容這些搖旗吶喊的檢察官們是「幫派化」、是「理性不足」的「韓粉」，真是貼切。

陳師孟指出，知識份子「知過能改」的美德，早就被國民黨半世紀戒嚴統治摧殘殆盡，所以從來不妄想在老一輩司法官身上見到，但這次的陳檢尚屬青壯一輩，卻也染上「聞過則怒」的惡習、完全印証黨國遺緒在台灣司法體系裡的代代相傳、陰魂不散。

陳師孟強調，司法界最大的一害，其實就是那些唯我獨尊、自以為是、不思長進、不容挑戰的司法官，他們恣意引用「自由心証」保護傘、動輙搬出「法律見解」的大帽子、無限擴大「審判核心」與「偵查核心」的虛無地盤、阻擋任何真正有效的改革企圖，以致他們在司法體制內始終不動如山、或甚至越爬越高；到頭來只知檢討別人對司法有無「侵門踏戶」，但對於司法長期不被人民信任，卻裝聾作啞，從來不必檢討。

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