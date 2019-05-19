快閃日本觀光論壇為選總統舖路？ 北市府：絕無「心不在此」

2019-05-19 00:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文預定本月23日到26日訪問日本，雖對外宣稱受邀出席在富山縣舉行的「台日觀光高峰論壇」，但日前訪日行程曝光，真正在富山停留的時間卻僅3個多小時，期間還安排了半小時的記者聯訪，快閃訪富山之外的行程，全部用來拜會日本政要及東京、福島、岩手等地，外界質疑「心不在此」，根本是為總統大選鋪路。

對此，身兼台北市政府發言人的台北市觀光傳播局長劉奕霆昨（18日）解釋，市長受邀出席台日觀光峰會晚宴後，接著由他與觀傳局同仁續留富山一天，參加觀光論壇後續行程，為宣傳台北市觀光繼續努力，持續維持台日友好之關係，絕無外界所稱「心不在此」。

由於外界也質疑，柯文哲沒有事先告知論壇主辦單位，就擅自安排聯訪行程，有失為客的禮儀。劉奕霆昨表示，此次晚宴前安排媒體聯訪時間，預定在晚宴開始（6點）前半小時（5點半），是避免影響晚宴進行，訪問長度約在10分鐘內，絕非「安排半小時的記者聯訪」，且事前均有知會主辦單位與駐日代表處，駐日代表謝長廷也會陪同柯市長受訪。

此外，另也傳出因柯文哲態度友中，傷透台僑團體的心，無人願意出面邀請，最後由立場偏藍的東京台灣工商會「勉強接待」。

劉奕霆昨解釋，台灣工商會的晚宴為北市府主動邀約，雙方互動良善，絕無「無人願意出面邀請、勉強接待」等情事；他強調，此次出訪除了觀光峰會之外，柯市長亦會拜會相關單位，盼能持續維持台日良好關係。

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