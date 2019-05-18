韓國瑜喊「Yes,I do」 王金平：哈哈哈哈

2019-05-18 21:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕前立法院長王金平今參加由前彰化議長白鴻森為其成立的彰化市王金平之友會，會前，他受訪時被問到對於高雄市長韓國瑜電視受訪，對於國民黨若徵詢將他納入初選民調，韓國瑜說「Yes,I do」，王金平聽了連笑4聲「哈哈哈哈」，媒體再問，會不會覺得韓國國瑜想選總統是「愛呷假細裡」，王金平反問在場媒體「那你們認為呢？」再連3聲「呵呵呵」

媒體追問院長您個人的看法呢？王金平答說，「我沒有看法，要聽你們的說法。」媒體改變提問內容，院長會不會覺得韓國瑜這個時機點宣布是不是太晚了？王金平表示，「應該不至於吧！現在辦法剛過，提名辦法剛剛公布。」

也有媒體提問王金平為何沒有參加立法院表決通過同婚專法，反倒選擇參加直播？對此，王金平回答記者說，「這個在事前，同婚、反同婚兩方面都有來看過我，我都有把我的意見告訴他們啦！而且在昨天要表決之前，我已經知道院會怎麼處理了，所以我就沒有去參加，因為柯建銘總召也告訴我，他們會提出一個他們對院版的一個修正案出來，這個修正案一定是照案子通過的，所以我去大概也是一樣，因為我把我個人的意見向雙方都解釋過了。」

王金平解釋完參加直播的理由後，媒體接著再問，有關同志結婚，馬英九擔任總統任內，國民黨黨團是希望立專法，而民進黨黨團則是希望修現在的民法，到民進黨執政卻是立專法，對此，王金平答說「這個換了一個政權，就換了一個腦袋，我想這是大家都統統知道的。」

也有媒體問及王金平，地方那麼多熱情的力量支持他選總統，假設7月國民黨黨內初選沒有過的話，會不會用無黨籍參選到底？王金平答說：「現在不談這個問題，好不好？我盡力來衝刺，讓我的初選能夠順利過關！」

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