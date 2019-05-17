同婚專法三讀 賴清德：跨出歷史性的一步

2019-05-17 17:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕同婚專法今天下午在立法院三讀，台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，前行政院長賴清德在法案三讀後表示，「司法院釋字第748號解釋施行法」已經三讀通過，希望此一紛擾多時，已經造成社會對立與不安的議題，得以適時解決，避免衝突擴大，影響社會和諧。樂見相愛的人生活在一起。

賴清德指出，台灣是民主、自由、人權，也是法治的國家，不但要尊重公投結果、也須符合大法官解釋意旨，並且兼顧不同團體的主張，行政院與民進黨立法院黨團昨天下午修正的條文內容，已經盡可能的取得平衡點，結果或許無法讓雙方都滿意，在相互溝通下，終能找出最大共識，跨出歷史性的一步，這是民主社會最可貴之處。

賴清德也表示，我們許多人的兄弟、姐妹、親戚、鄰居、朋友就有同志，台灣是一個有愛的國家，我們應該尊重、包容、理解、並接受彼此。樂見今天順利完成立法，讓相愛的人生活在一起，得到應有的保障，也得到祝福。

而今天台北市原本下著大雨，四萬民眾在立法院周邊淋雨等待法案三讀，在接近法案三讀時，突然放晴出大太陽，性別平等教育大平台也在臉書放上立法院附近出現的彩虹照片。賴清德也說，「就像今天，下了一天的大雨停了，太陽也出來了，天邊看見了彩虹！」

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