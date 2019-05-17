議員吹捧韓上任「高雄天空變藍」 網轟：常識不及格！

2019-05-17 18:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市議會國民黨市議員吳利成今天上午質詢時，大讚韓國瑜市長上任之後高雄「比較常看到藍天」，批評上屆議會決議秋冬校園禁辦運動會是因噎廢食，議會並廢除這項決議，引發議論，網友轟議員「常識不及格！」

此質詢的內容經媒體披露後，南部反空污聯盟說，高雄進入春夏吸南風，空污自然有改善，如果拿這個唬弄政績，太低估市民了！還有網友嘲諷「天公發神威助韓國瑜對抗媽祖支持的郭台銘。」

吳利成質詢時大捧韓國瑜施政，從路平專案誇到空污防治，他說「不知道是他的錯覺，還是真的？現在在高雄比較常看到藍天」、這是「是韓市長重視空污、還是環保局有用什麼步術？」讓高雄的空氣變好了！

吳利成還批評上屆議會決議每年12月至隔年2月冬季校園禁辦運動會是因噎廢食，議長許崑源也跳出來說，空污嚴重本來就是市政府該做的，上屆卻提這個奇怪的案，昨天下午已有議員提案，決議解除這條禁令。

為避免學生受PM2.5等懸浮微粒空污傷害，高雄市議會前年12月由民進黨市議員張豐藤、陳信瑜提案經議會審查通過，決議要求教育局行文各校，不得於每年12月至隔年2月，秋、冬季節舉辦戶外運動會。

針對秋冬校園禁辦運動會遭翻案解禁，環團地球公民基金會及南部反空污聯盟都反對解禁，反空污聯盟說，學童運動呼吸量增好幾倍，秋冬空氣糟，確實不宜舉辦運動會，建議可改做室內活動，教育孩子重視空污防治。

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