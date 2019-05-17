同志稱「小英挺同」是為了騙票？名導演痛心：心很涼！

2019-05-17 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日表態力挺行政院版同婚法案，行政院長蘇貞昌更三度鞠躬，哽咽拜託民進黨立委支持該案。不過仍有同志朋友認為蔡英文只是在為選舉「騙票」。對此，曾執導《血觀音》、《冏男孩》的知名導演楊雅喆表示：「看到同志朋友這種話，心很涼」。

民進黨團「微調」過的行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」法案，稍早順利完成三讀，台灣正式成為亞洲第一個同婚合法國家。為了讓法案通過，蘇貞昌在昨日行政立法協調會報上三度鞠躬，二度落淚，呼籲黨內立委支持同婚專法，更表示「同婚專法若沒過，是民進黨大敗」，隨後不少立委、政治人物也在臉書發文，表態支持。

不過，名導楊雅喆今日凌晨卻在臉書發文，表示仍有有同志朋友認為，「民進黨也不過就是為了自己的明年的選舉而騙票而已，小英就會喊喊挺同婚什麼都沒做」，讓楊雅喆不禁心寒表示：「看到同志朋友這種話，心很涼」。

楊雅喆表示，這些人為了台灣人權向黨團鞠躬，甚至讓自己的選票流失更多，「血統崇拜大於你身為同志應該追求的自由？」、「父權崇拜大於你身為同志應該爭取的自由？」楊雅喆質疑，如果這些人做什麼都不會得到你的票，他們為什麼還要做呢？

楊雅喆表示，會講出這種話的角色，在人間很多，但電影裡面通常不會寫，「因為不值得同情的角色，觀眾沒興趣」。有很多的人不說風涼話，比你更知道要努力主動爭取自由、平等的權利。「所以，不要把蘇貞昌的鞠躬，小英的努力當成在騙票」。楊雅喆指出，他們不是為你的一張票卑躬屈膝，他們的努力是為了讓更多人明白生而為人的價值和自由的重要。

楊雅喆也怒嗆，這些為了同志爭取自由的人，「不是為了騙你的票，你沒那麼偉大。」

楊雅喆的文章發布後，也立刻引起網友轉貼，不到24小時已有超過1000多次分享。網友也紛紛留言表示「要騙票幹嘛選人少的那邊，又不是傻了」、「現實就是這種笨蛋沒做事的可以得到關注，認真做事的其他同志不會」、「噁心到爆了」、「如果這樣叫騙票，那另一邊的更多票，不就騙更大」。

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