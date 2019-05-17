賴清德半夜發文挺同婚專法 「相愛的人有權利生活在一起」

2019-05-17 00:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院將於今天（17日）表決同婚專法，在各部會首長晚間紛紛表態後，前行政院長賴清德也在今天凌晨0時於臉書表示，在他主政時的台南市，是第一個將同性伴侶註記於戶籍資料記事欄的城市。「明天，台灣的天空，將有一道歷史的彩虹。」他始終認為，相愛的人有權利生活在一起。

而蔡英文總統昨晚也在臉書發文喊話說，「讓相愛的人可以相守」，兩人說法巧合雷同。

立法院今天將表決包括行政院版在內的各版同婚專法草案，民進黨團也將提修正動議，希望黨團的「微調版」同婚專法草案能闖關成功，讓台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。

在行政院與民進黨團昨天下午協調出修正草案後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君、交通部長林佳龍等政治人物都相繼於16日晚間發文力挺，賴清德也在17日0點於臉書發表看法，不過，文中並未提到「婚姻」或「結婚」，只有提到「生活」，立場與他在2017年說「相愛的人本來就有權利生活在一起。」類似。

賴清德表示，「司法院釋字第748號解釋施行法」草案即將於17日表決，台灣是民主、自由、人權，也是法治的國家，這個法律的通過不但要尊重公投結果、也須符合大法官解釋意旨，及兼顧不同團體的主張。

賴清德指出，過去，不同主張的團體各自站在議題的兩端，沒有交集；現在，在國家最高民意機關，面對面討論，或許雙方都不夠滿意，但終能聚焦討論，找出最大共識，跨出歷史性的一步。

賴清德期盼，週五能順利完成立法，讓在這塊土地上，每個相愛的人都能夠生活在一起，也能得到祝福。

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