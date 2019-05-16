林智鴻又收到恐嚇信 上警局提告

2019-05-16 18:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高雄市議員林智鴻近來質詢市長韓國瑜被拒答還反嗆，韓粉連日來灌爆臉書，清查共有16則恐嚇、公然侮辱留言，服務處今又收到1封恐嚇信件，內容「收下狂傲作為，否則自尋死路，等著瞧！」他剛剛到新甲所報案，呼籲網友理性。

林智鴻日前以「鳳山紋理」提出22個題目，質詢市長韓國瑜被拒答，還被反嗆「高雄發大財」，連日來韓粉到林智鴻臉書狂轟，留言超過3萬則，有人臉書辱罵「超級野種」，還有人嗆聲「出門會被車撞死、詛咒全家死光光」等。

林智鴻事後呼籲網友理性，不料，服務處今天又收到1封恐嚇信件，嗆夜路走多總會遇到鬼，「收下狂傲作為，否則自尋死路，不要說沒有敬告你，等著瞧！」

林智鴻說，恐嚇信件內容意指知道他的行蹤，要他小心一點，已危及他的人身安全，加上網路公然侮辱、恐嚇言論，今一併到鳳山警分局新甲所提告。

林智鴻重申，網友任何留言都是言論自由的範疇，但有不可以公然侮辱、恐嚇威脅的底線，今天報警要揪出惡質網友涉及恐嚇留言，一定會告到底，以遏止惡質歪風。

林智鴻呼籲網友理性，強調未來求償金額將捐出，作為兒童關懷弱勢或推動兒童藝文經費；鳳山警方據報展開調查，將調閱網路IP位址，也將採集恐嚇信指紋，全案警方偵辦中，也將加強巡邏，維護人身安全。

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