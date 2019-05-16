蔡英文到豐原慈濟宮參拜 退警「看熱鬧」被請去喝飲料

2019-05-16 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕蔡英文總統今天下午到豐原慈濟宮參拜，以其支持潛國造為例說明，這就是領導人的決心，強調「讓蔡英文做滿8年，台灣一定非常不一樣，台灣一定脫胎換骨」。蔡英文抵達前，有5名台中縣退警協會成員聚集在慈濟宮對面店家騎樓，強調只是「看熱鬧」；警方擔心他們鬧事，軟硬兼施將這些退休同仁請到附近速食店2樓喝飲料，避免意外發生。

蔡英文離開潭水亭後，在蘇嘉全及市議員謝志忠、前市議員翁美春陪同下，轉往豐原慈濟宮參拜。她表示，還未當總統前就住在豐原德川家康大樓，2016年總統大選投票前一天，從豐原的家出發，每一次來豐原都有回家的感覺，這是第4次來慈濟宮參拜媽祖，祈求庇佑大家平安，也祈求這次能夠大選順利，也拜託豐原的好厝邊，拜託2020再支持蔡英文一次。

蔡英文說，日前她去高雄台船視察潛艦國造，國防4艘潛艦，2艘30幾歲、2艘70幾歲，從蔣介石總統到現在，每一任總統都想做潛艦，只有她努力推動支持，海軍歷經很多困難，很多人羞辱、批評、唱衰國軍，到今年設計圖已經出來了，廠房現在開始在蓋，完工後就開始造潛艦，2、3年之內我們就有1艘潛艦。

蔡英文強調，「這就是領導人的決心」，領導人可以忍得住各方攻擊，忍得住寂寞，我們才做得到，年金改革也一樣。但是得罪很多人，很多人對她很不滿意，很多人覺得對他們不公平，但是為了台灣這個國家，一定要做，她相信將來有一天，大家一定會說，還好當年蔡英文做了年金改革，讓我們年金可以永續，讓國家財政可以穩定，讓我們可以照顧更多人。「讓蔡英文做滿8年，台灣一定非常不一樣，台灣一定脫胎換骨」。

慈濟宮主委鄭文鑫跟全體委監人員都出席歡迎蔡英文總統蒞臨，鄭文鑫致詞時說，「台灣繼續向前行，總統連任一定贏」。

蔡英文抵達慈濟宮前，5名台中縣退警協會成員聚集在慈濟宮對面店家騎樓，記者詢問他們的訴求，郭姓男子只是一再聲稱，「我們沒有要幹嘛啊，沒有要跟總統講什麼啊！在這邊看熱鬧不行嗎？哪有什麼事情。」警方擔心他們鬧事，軟硬兼施將5人請到附近速食店2樓喝飲料休息，避免意外發生。

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