回擊郭董！朱立倫：拚經濟不能只拚「富人經濟」

2019-05-16 17:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有意參選總統的前新北市長朱立倫今天接受TVBS《新聞大白話》電視節目專訪，他表示，他自己參選優勢在有多年執政經驗，郭台銘過去完全沒有公部門經驗，韓國瑜才剛當高雄市長，「郭董拚經濟是拚企業經濟」，與政府拚經濟不同，不能只拚富人經濟，要重視拚庶民經濟。

朱立倫指出，郭董是台灣之光和成功企業家，若他自己當選總統，郭董來當行政院長「我受寵若驚」，國民黨沒有誰打誰問題。

朱立倫提及，國民黨有最接地氣的韓國瑜，還有國際級「首富」董事長郭台銘，他自己則有17年地方執政經驗，國民黨是一手好牌，要比好不比爛，不要讓人見縫插針。

朱立倫提及，他過去長期主張內閣制，郭董也主張內閣制，韓國瑜也提出總統兼閣揆，現在行政院長像是總統的小媳婦，代替總統去國會備詢，過去行政院長常更換，扁政府換了6位閣揆，馬政府換了6位，蔡總統現在也用到3位，蘇貞昌院長要撐久一點，不然就真的破紀錄了。

朱立倫說，要很務實的講，修憲要取得朝野共識，至少會來推動「恢復閣揆同意權」，若他當上總統後，現任總統每一年要到國會做國情報告，這是憲法規定，總統總要去立法院，聽聽立委給你的建言。

對於黨內初選，朱立倫說，韓市長是非常接地氣，很難得韓在沉潛十幾年後改變很多，他當教授時就認識韓，韓有一段時間是落寞的，那段時間的確給韓很多啟發，韓之後到北農當總經理深受好評，是國民黨重要的資產

朱立倫指出，郭董也是資產，更是成功的國際企業家，代工的手機和零件都是世界之冠；前院長王金平則有數十年國會調和經驗。

朱立倫強調，他自己當過兩個直轄市的市長，包含桃園市長、新北市長，也當過台大教授、立委、行政院副院長職務，擁有豐富的行政歷練，最後四人會有一人出線，不管韓粉、郭粉、王粉或朱粉，最後都是國民黨粉。

針對參選優勢在哪？朱立倫自我分析說，他非常有企圖心、同理心的執政經驗，是所有人裡面最好的，郭董過去完全沒有公部門經驗，韓才剛當高雄市長，自己過去政績是一個優勢，加上他以前當過財經教授，當政院副院長時更有「拼經濟」，當時創下台灣最高的經濟成長率。

朱立倫表示，「郭董拚經濟是拚企業的經濟」，政府拚經濟不同，不能只拚富人經濟，民眾真正有感的是庶民經濟，民眾有無因經濟成長而收入富有起來，這就很重要，像他當桃園市長極力推廣拉拉山水蜜桃，不是像代工廠那樣。

針對黨內初選，朱立倫表示，包含韓市長是非常接地氣，很難得在沉潛十幾年後改變很多，他當教授時就認識韓國瑜，韓有一段時間是落寞的，那段時間的確給韓國瑜很多啟發，之後到北農當總經理深受好評，是國民黨重要的資產

朱立倫指出，郭董也是資產，更是成功的國際企業家，代工的手機和零件都是世界之冠；前院長王金平則有數十年國會調和經驗。

朱立倫強調，他自己當過兩個直轄市的市長，包含桃園市長、新北市長，也當過台大教授、立委、行政院副院長職務，擁有豐富的行政歷練，最後4人會有一人出線，不管韓粉、郭粉、王粉或朱粉，最後都是國民黨粉。

被問到參選優勢在哪？朱立倫分析說，他非常有企圖心、同理心的執政經驗，是所有人裡面最好的，郭董過去完全沒有公部門經驗，韓國瑜才剛當高雄市長，自己過去政績是一個優勢，加上他以前當過財經教授，當政院副院長時更有「拚經濟」，當時創下台灣最高的經濟成長率。

朱立倫說，「郭董拚經濟是拚企業的經濟」，政府拚經濟不同，不能只拚富人經濟，民眾真正有感的是庶民經濟，民眾有無因經濟成長而收入富有起來，這就很重要，像他當桃園市長極力推廣拉拉山水蜜桃，不是像代工廠那樣。

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