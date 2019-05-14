蔡英文再向賴清德喊話：合力挽狂瀾

2019-05-14 17:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於民進黨內總統初選，蔡英文總統今傍晚接受廣播專訪時，再度向前行政院長賴清德喊話，強調初選下去難免有裂痕，一加一確實大於二，應集結最大力量守住台灣。既然賴前院長說參選是為了要「力挽狂瀾」，那就應該要「合力挽狂瀾」。

當主持人問到合力是否要「蔡賴配」，蔡英文僅表示，談的人很多，但應該還有不同的創意。

被問到去年敗選賴清德擔任閣揆是否也有責任？蔡英文說，政府是一體的，2016她擔任總統後，行政院長是一棒接一棒，第一任的林全最好規劃工作，賴清德在這基礎上繼續去做，現在是蘇貞昌，每一任院長都有貢獻，處理政務過程會產生政治效應，人民不理解的抱怨，政治負面的影響都會有的，但在民主社會是由總統負擔最後責任。

對於賴清德宣布參選是否有被突襲感覺？蔡英文回答，對她的確是意外，至於賴稱不會讓台灣變成第二個香港，她則認為，沒有人願意讓台灣變成香港西藏，保護台灣的主權持續下去，是每一個從政者與做總統的責任，但要集結最大的力量才能守得住，一加一確實大於二，希望大家可以合力讓執政持續下去，賴前院長說要「力挽狂瀾」，精確地應是「合力挽狂瀾」。

蔡英文並說，現在情勢，確實合作是唯一的選項，集結最大力量守住台灣，只要有合力的意志與想法，支持者與黨員同志都會找去最合適的方法，不論是初選是否進行到最後，這只是一個命題，目標應是整合最大的力量。

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