社子島安置條件擬放寬 北市地政局憂黑市炒作

2019-05-14 16:59

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推「生態社子島」開發案，以專案住宅配售、配租機制安置居民，外界疑慮有房無地、無房無地的居民難安置，里長串聯居民數度抗議，並於日前聽證會提5訴求。地政局長張治祥今於議會報告回應，一定會放寬，市長裁示要合理、財務可行、不能違法，最後版本5月底出爐；她坦言，目前困難點是避免專案宅遭黑市炒作。

日前社子島安置拆遷計畫聽證會，出現5訴求，其一、目前主要配售資格是，合法建物及1988年8月1日前存在的違建等；居民要求將年限放寬為1994年12月31日前的建物。二、取消增加配售條件須有獨立住宅單元。三、取消主配售申請人須於拆遷公告前2個月設有戶籍。四、取消承購戶6年內不得移轉限制。五、調整房屋津貼及安置費。

根據地政局報告，北市府規劃配售專案住宅，核心規定包括移轉限制，6年內除因繼承、強制執行等法律因素外，不得移轉，期間如要移轉則由市府按原配售價格優先買回。

張治祥坦言，社子島居民對此感到受傷，因附近的士林北投科技園區專案住宅沒此限制，但士北科配售沒多久，出現近1/5房屋轉手。她說，目前面臨困難是，如果北市府設計買回機制，想像中似乎可以做到防止炒作，但也擔心發生過去國宅黑市交易。

議員黃珊珊坦言，過去士林官邸宅配售案出狀況，配售權被有錢人買多戶炒作；相信也有建商在社子島到處買，但社子島的問題是政府對不起居民，呼籲市府防弊不要防過頭，把人家當作賊安置，且市府嚴防了這麼多年，但過去哪個國宅不是買完之後賺翻？眷村軍宅也非生類似問題。她認為，應防範後端炒作，而非防止居民。

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