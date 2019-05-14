楊秋興怕挺韓選總統淪詐騙 韓國瑜：祝福尊重、盼續當好友

2019-05-14 10:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興公開力挺鴻海董事長郭台銘，還指出若為韓國瑜背書，怕淪為詐騙集團共犯；高雄市長韓國瑜今表示，祝福、尊重，希望大家能夠繼續當好朋友。

韓國瑜指出，其實楊秋興如果願意幫郭董打總統大選的話，可以幫助郭台銘董事長多多了解南部，畢竟楊秋興縣長對南部的了解是比較深的，郭台銘董事長對南台灣了解，沒有這麼深。

他相信楊秋興一定可以幫郭董瞭解南部人的想法、南部的心聲，還有整個南部地區，有什麼困難，需要來幫助解決的，這會非常正面。

韓國瑜說，至於詐騙集團等等，這些都尊重他的說法，只是希望大家能夠繼續當好朋友。

鴻海董事長郭台銘昨和國民黨主席吳敦義進行「吳郭會」討論黨內初選，前高雄縣長楊秋興也陪同出席，引起外界討論。

對此，楊秋興受訪時表示，去年支持韓國瑜時，只是單純想讓他當上高雄市長，不知對方其實放眼總統大位，因此其實很高興沒有進入高雄市政府工作，否則現在被綁住「就麻煩了」，他還說，如果去年就知道韓國瑜對總統有意思，「我連市長也不會支持你（韓國瑜）」，否則等同是在替韓國瑜背書，淪為「詐騙集團共犯」。

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