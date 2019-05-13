郭文貴爆：中共介入2020推「包票制」 3把槍是郭、韓、柯

2019-05-13 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國雖多次稱「不介入台灣選舉」，但從1996年台灣總統直選以來，干預就不曾間斷，近期還招募台灣在地的網軍。中國流亡富商郭文貴在最新直播中表示，中共對於台灣明年大選志在必得，推出「包票制」來影響總統大選，還爆料中共的三把槍分別是鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜以及台北市長柯文哲。

郭文貴在11日的直播中表示，「現在中國已經到了用分票制、人頭制來影響台灣的選舉。」他說明，中共現在準備發動所有跟台灣企業界、文藝界有關的人士，與其他私下有關係的人，就是要徹底地實行「個人包幹（票）制度」。

他解釋，「比如說，有些人就要徹底保證在台灣有多少票你能保證，你保證完以後，在台灣政策上、經濟上給你更大的支持」；至於要向中共包票的人，就要支持中共力挺的三把槍，第一優先是支持郭台銘，其次才是韓國瑜以及柯文哲。

「郭台銘一弄又託夢了，媽祖讓我選總統，這媽祖怎麼就不給台灣其他人託夢呢？」郭文貴除諷刺郭台銘，還聲稱若郭台銘選情不利時，中共可能會出手，有可能發生2004年「陳水扁的子彈事件」，那郭台銘就可以成為英雄。

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