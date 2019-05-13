民進黨總統初選 5/15邀蔡、賴陣營事務性協調

2019-05-13 17:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德爭取民進黨總統初選提名，協調工作仍持續進行。據悉，民進黨中央今發出通知，邀請雙方陣營於本週三（15日）就事務性協調工作進行討論。

民進黨中常會1日決議，5月22日中執會確定總統初選日程及民調等作業細節。由總統初選五人協調小組與雙方參選人進行協調，政見會及民調應進行之各項事務性協調，則請組織部、新聞部、民調中心於5月22日前按所需時間提前開始協調完成。

民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，中央黨部今天開始開始有些工作要開始進行，包括民調中心處理一些事務，「看（與雙方當事人）會談到什麼程度，要的話馬上可以處理，總之要所有工作都要準備好」，目前沒有任何定見，對各種可能做好準備。

對黨部準備工作，卓榮泰昨說，大家要把未來時程做計算，由於目前沒有任何新的變化，所以就按五月一日中常會決議，依序進行準備工作，五月廿二日中執會一定要做最終決議。

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