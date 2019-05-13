3萬多字整本念！徐榛蔚首施政報告 議員：比小學生認真

2019-05-13 17:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜前幾天接受高雄市議會質詢，一度不滿：「我為什麼要像小學生站在這裡？」同樣是國民黨執政的花蓮縣，花蓮縣長徐榛蔚今天首次上台施政報告，竟一口氣要唸多達77頁、3萬多字的施政報告，結果花了2個小時多還唸不完，全程沒有坐下、沒喝一口水，念到後來臉色有點蒼白，連台下無黨籍、民進黨議員看了都覺得很心疼，議員王燕美評價「比小學生還認真」、「局處長工作報告都給縣長唸完了」！

「本府積極爭取中央相關計畫經費，108年度獲得原住民族委員會補助2139萬餘元、辦理四處部落基礎設施改善....。」徐榛蔚首次施政報告，從下午2點20分站上備詢台，不但「站好站滿」，還整本「唸好唸滿」。

縣府縣府秘書整理好的「施政總報告」整理好的「施政總報告」口頭說明版，整本多達77頁、3萬多字，徐榛蔚上台後竟直接從頭到尾整本唸，連數字都唸，「朗讀」到下午4點10分才念到第60頁，中間沒有坐下休息、沒喝水，如果所報告內容她個人有印象，甚至還會「衍申」脫稿演出，多穿插許多施政內容！

無黨籍議員王燕美說，擔心她太累，唸到30頁時已經一個多小時，曾打電話給議長、秘書長「讓她休息一下、起碼喝個水」，但秘書長回答「就讓她認真唸完，唸完就可以吃飯了」，王燕美說「沒看過這麼「認真」的縣長、「比小學生還認真」！

無黨籍議員笛布斯．顗賚說，「是不是秘書忘記替她準備濃縮版？他老公（傅）如果有看直播，應該會叫她不用一筆一筆唸」。

「比韓國瑜認真一千倍！」民進黨縣議員莊枝財說「她（徐榛蔚）就是照著稿整本唸，也是很辛苦啦」、「我們坐著都很辛苦了，更何況是站著唸」他說，接下來幾天的各處室工作報告「都給縣長全唸完了」，也太認真。但他也質疑「是不是故意拖時間，不讓議員有機會問，也算是高招啦」。

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