郭台銘建議手機民調 國民黨仍無此規劃

2019-05-13 16:14

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今建議總統初選民調納入手機樣本，國民黨黨務人士今表示，經專家學者評估，手機民調「弊大於利」，目前無此規劃，而且住宅電話中的「戶中抽樣」會有涵蓋年輕族群，並不會發生有誤差過大的情況。

郭台銘今與國民黨主席吳敦義會面，提出包含納入手機民調、辦理辯論會等訴求，國民黨黨務人士今說明，根據專家學者評估，手機民調「弊大於利」，目前學理上沒有執行基礎，也沒有一致的比例可以參考。

黨務人士也指出，民調公司只有住宅電話的樣本資料庫，而手機電信公司多、門號各家不同，不知道如何抽樣，也有可能遇到收訊不佳等狀況，在技術層面上目前較難克服。

對於用手機樣本比較能顧及年輕人的說法，黨務人士則解釋，國民黨初選民調會採「戶中抽樣」，本來就包含年輕人，為使樣本符合母體數，還會進行加權。

黨務人士說明，使用「戶中抽樣」進行電話民調前，會先選定要抽到多少比例，播電話時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。採取「戶中抽樣」年輕人的樣本數多，較不會有少數意見放大成多數意見的情況發生。

對於政見辯論會，黨務人士表示，國民黨規劃在北、中、南各辦一場「國政願景電視發表會」取代政見發表會，辯論會並未規劃，但如果由媒體主辦辯論會，各參選人就可以自行決定是否參加。

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