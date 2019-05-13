統戰滲校園》秋水堂撇承辦學生統戰團 老闆卻是同一人

2019-05-13 15:57

〔記者凌美雪／台北報導〕被爆承辦「青年夏令營」暑期統戰團，以超低價赴中國北京等地旅遊的秋水堂書局台大店，店長劉小姐表示，秋水堂書局只是協助「轉發」活動訊息，並無參與旅行團的操作，但劉小姐坦承，主辦單位中國統一聯盟的王永，實際上就是秋水堂的老闆，所以只要是王永辦的活動，秋水堂多會協助轉發訊息，對於此次「青年夏令營」活動細節，還是以王永說法為主。

劉小姐表示，秋水堂書局是王永於2003年創辦，專營大陸進口簡體字書，主要書種為文史哲並傳統藝術等叢書。全盛時期曾經有3家分店，但陸續於2014、15收掉2家，目前僅剩台大店。雖然老闆就是中國統一聯盟的王永，但劉小姐極力撇清書店承辦「青年夏令營」暑期統戰團一事，澄清那是王永個人在做的很多事情之一，王永平常也沒多餘時間參與書店的經營。

王永也是一位二胡音樂家，曾任中華國樂團、絲竹雅集團員；現任「秋水堂書店」總經理，並於蘆荻社區大學開設二胡與國樂合奏課程。

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