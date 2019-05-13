賴清德與「賴青德」合體！ 初選「特別企劃」曝光

2019-05-13 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德日前預告，將有「特別企劃」，今（13日）下午3點在臉書開直播，賴清德請來藝人郭子乾所飾演的「賴青德」揭曉「特別企劃」，賴清德將出動胖卡車，環台宣揚理念，民眾只要與胖卡互動、打卡，就請喝咖啡。

前行政院長賴清德總統初選「特別企劃」開箱！賴清德與郭子乾所飾演的「賴青德」在臉書上共同宣布，將啟動胖卡環台計畫，民眾只要與胖卡互動拍照、打卡，上傳臉書，主題標籤（Hashtag）「唯一支持賴清德」，就請民眾喝咖啡，賴清德強調只要有時間就會待在胖卡旁邊，與民眾一起喝咖啡談理念。

賴清德也會上台述說自己的政見，若因行程而無法待在胖卡旁邊，他也會利用視訊連結胖卡，播放其對於國家未來走向的看法；「賴青德」對此大讚，這是總統擬參選人不一樣與民眾搏感情的方式。

賴清德說這是總統參選人從沒用過這方式在競選，他希望用新創的方式，讓更多人知道他的理念，與年輕人一同打拚。

胖卡從賴清德出生地萬里出發，由「賴青德」載著賴清德，將在下午5點抵達基隆火車站，跟更多民眾宣揚理念，賴清德在臉書直播上寫下「請給我一杯咖啡的時間，讓我們彼此更了解」。

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