劉結一見洪秀柱：家人坐在一起沒有解不開的心結

2019-05-13 13:33

〔記者林良昇／綜合報導〕前國民黨主席、青雁基金會董事長洪秀柱今與中國國台辦主任劉結一會面，洪秀柱闡述九二共識是「兩岸堅持一個中國原則、共同謀求未來的統一」，劉結一則在致詞時推銷民主協商，加速兩岸溝通，「家人只要坐在一起，就沒有解不開的心結」。

洪秀柱今參加由海峽兩岸研究中心與中華青雁基金會聯合舉辦的「兩岸關係與民族復興座談會」，座談會結束後提出了6點共同倡議；經濟方面，除了討論強化「31項惠台措施」以外，另外也會開始規劃如何支持台灣企業轉型發展，實際的參與大陸的「十三五」以及「一帶一路」等等大型經濟發展計劃與建設。

洪秀柱致詞時表示，儘管在台灣目前的詭譎氛圍之下，願意來參加這次座談會的台灣各界人士還是相當的踴躍，70幾個人都是自己買飛機票來的，沒有旅遊行程，沒有參訪行程，就是一場座談交流，一場會面對談，代表許多台灣人對未來是憂慮的。

洪秀柱表示，九二共識是兩岸和平的定海神針，但如果到台灣街上去問，十個有九個不知道它的內容，不只是老百姓不清楚，就連現在藍營所謂的重量級人士對於九二共識的解釋也各有不同。

洪秀柱強調，九二共識就是兩個重點，「兩岸堅持一個中國原則、共同謀求未來的統一」，兩岸利用這個模式建立起兩岸幾十年來的互信跟互動基礎。

劉結一則在致詞時表示，希望未來兩岸可以多推舉代表性人物，積極展開民主協商，加速兩岸溝通。「兩岸關係風雨70年了，面臨著很多困難，但總體而言 兩岸的民間合作是不斷發展的。」

劉結一表示，兩岸同根同源，希望能夠一起發展共同的夢想，讓兩岸一起「站起來、富起來、勝起來」。在大陸的觀念中，和平統一是平等的協商，大陸方面會願意跟台灣各層級討論，凝聚兩岸智慧，「家人只要坐在一起，就沒有解不開的心結」。

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