想選總統者頻到台中曝光 盧秀燕：可惜只是拍照打卡

2019-05-13 13:14

〔記者張菁雅／台中報導〕藍綠陣營有意參選總統者最近頻頻造訪台中市，台中市長盧秀燕今日表示，大家來台中曝光，都沒有帶政見來，只是「拍照打卡」，所以民眾目前也在看熱鬧，沒有特別欣賞哪位候選人，她建議想當總統的人到中部，最好能帶來有效的政見，爭取當地民眾的支持。

台北市長柯文哲、鴻海董事長郭台銘上週都在台中市連待2天，而總統蔡英文、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫等人最近半個月均曾造訪台中市。

對於有意參選總統者接連到台中，盧秀燕表示，大家都來台中曝光，但都沒有帶政見來，不管是藍綠候選人，如果要爭取台中市或中部選民支持，應該更關心台中市或中部區塊，可惜到目前為止，她沒有看到候選人帶來對台中市或中部有利的政見。

盧秀燕指出，台中人及中部人最關心空污、能源政策、經濟、就業、文化、教育及區域均衡發展等問題，民眾期待想選總統的人能重視地方意見，提出相關政見或回應，甚至給台中市政府一些意見的反饋，但藍綠候選人到台中都只是拍照打卡。因此，她覺得到目前為止，民眾還是在看熱鬧，沒有表示對哪位候選人特別欣賞或肯定，她呼籲想當總統的人到中部，最好能帶來有效的政見，爭取當地民眾的支持。

盧秀燕說，因為她剛選完，特別有感觸，去年市長選舉時，她大大小小的政見會將近1000場，規模大到幾千人或幾萬人，小到20、30人，她到一個地方就坐下來講政見，積少成多，這就是為什麼她從不被看好到最後勝選的原因。

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