方便議員剪接來消遣 韓國瑜答詢故意跳針「發大財」

2019-05-13 12:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今早在議會答詢時，常常回答問題後，故意跳針再加一句「高雄發大財」，究竟用意為何？韓國瑜受訪時解釋說，是為了方便議員剪接來消遣他。

韓國瑜今天上午回答林智鴻議員質詢時，常常在回答完問題後，故意再加一句「高雄發大財」，讓人納悶用意是什麼？

韓國瑜休息時間受訪時說：「因為很多議員會剪接，把10分鐘質詢剪接成幾秒鐘、幾十秒鐘，或多或少把韓國瑜變成小丑一樣。」

韓國瑜強調：「這是為了方便他們剪接，所以每次答覆完，就高雄發大財，看起來有點傻呼呼一樣，這樣他們剪接來消遣我、窩囊我會更方面，在臉書或網路上來批判我，我提供他們更方便的素材。」

對於議員的質詢方式，韓國瑜表示尊重。他也說，聲音大不代表生氣，聲音小不代表都是溫良恭儉讓，只要對高雄市政有幫助，他就誠懇回答，透過雙方激盪、爭辯、思考，共創更美好未來。

韓國瑜希望議員提出真正有建設性的意見，像林智鴻議員問的治安問題，有灌水、吃案，他就立刻慎重回答，代表對治安的重視。

另對於林智鴻詢問他關於高雄學堂，韓國瑜並未回答，韓表示：「因為我們不是小學生」，而且每個局長都各有職掌，是有機的結合，市長掌握大方向、大趨勢，每個局處執行自己的計劃，這才是健康的議會、健康市政府。

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