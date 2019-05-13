縣議員與友人集資買50顆西瓜 分享社區志工吃瓜樂

2019-05-13 11:13

〔記者湯世名／彰化報導〕分享的樂趣！邁入夏季西瓜盛產季節，已連續5年到產地向瓜農買西瓜的彰化縣議員賴清美，今年照例與兩名友人集資1萬多元，買了50顆西瓜，開著貨車分送一顆顆重達20至30台斤的西瓜給社區志工，眾人大啖甜美多汁的西瓜笑開懷。賴清美說，她們將發起更多人集資買西瓜，分送給更多社區與親朋好友享用。

隨著邁入西瓜盛產季節，加上端午節將屆，賴清美與兩名友人今天到福興鄉三和村向歐姓瓜農買西瓜，3人捲起衣袖享受採果樂，儘管艷陽高照，但都開心的說：「這可是在都會城市裡體會不到的樂趣！」由於每顆西瓜平均重達20至30台斤，甚至最重有到40台斤的，3人都只能推著西瓜在田裡滾動，「笑」果十足。

瓜農們將一顆顆大西瓜扛上貨車，整輛貨車上都是西瓜，再開著貨車分送到伸港鄉多個社區活動中心，慰勞在活動中心綁粽子的婆婆媽媽們的辛勞，吃到西瓜的村民樂說：「現在西瓜正甜，爽口又消暑，真是天上掉下來的禮物！」

賴清美說，她們集資買西瓜每年人數不一，最多曾同時有10多人共集資6、7萬元，都是將西瓜分送給社區志工們享用，今年邁入第6年，除了今天的50顆西瓜，她們還將邀集更多親友加入集資下田採瓜行列，除可享受下田採果樂趣，還要將西瓜分送給更多社區與親朋好友享用。

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