汪洋嗆「靠媒體統一」國安局：干預我方新聞自由

2019-05-13 09:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國全國政協主席汪洋日前在北京會見台媒代表時，要台媒宣傳「一國兩制」努力為民族復興，更發表美國沒有勇氣和中國打仗、台獨想要靠美國人是靠不住等囂張言論。為此，國安局副局長柯承亨今日上午在立法院表示，例如汪洋、中國國台辦主任劉結一等具統戰意願的談話，都有相當多的引導作用，但台灣為自由民主開放社會，「不需要共產國家，尤其是他們沒有新聞自由，告訴我們媒體應該怎麼做」。

立法院外交及國防委員會今日上午排定處理「國家情報工作法部分條文修正草案」等法案，雖委員會因國安局長彭勝竹請假未准缺席，暫時休息，但柯承亨稍早受訪，被問及汪洋的談話時表示，汪洋的談話統戰意味強烈，尤其提到一國兩制作法、台灣是美國的棋子、不可能為台灣打仗、打了也不會贏等極端、挑釁言論，國安局覺得是在利用兩岸媒體交流。

柯承亨表示，總統、政府單位也有提到，兩岸正常交流，政府都表示歡迎，但包括汪洋、劉結一的談話，都有相當多的引導作用，台灣是個民主自由開放的社會，不需要共產國家，「尤其是他們沒有新聞自由，來告訴我們的媒體應該怎麼做」，他是覺得，這次是明顯干預我方的新聞自由，對於兩岸關係、中美關係發展都有負面影響。

至於日前國安局的報告稱，我國有「同路媒體」分化台灣，柯承亨表示，這在之前備詢時已講很清楚，國安局不特別指涉「同路媒體」的名單。

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